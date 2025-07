Foggia: Carlo Musa nuovo ds dei rossoneri

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, pochi minuti fa è giunta l’ufficialità: Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo del Foggia. Il club rossonero, infatti, ha annunciato l’ingresso in dirigenza dell’ex Sestri Levante. Classe 1990, Musa ha mosso i primi passi nella Lupa Roma, prima di passare all’Avellino, al Savoia, al Teramo e alla Viterbese, approdando infine in Liguria. Queste le prime parole del direttore sportivo dei pugliesi rilasciate ai canali ufficiali del club: “Sono estremamente onorato di entrare a far parte del Calcio Foggia 1920, una piazza con una storia e una tifoseria straordinarie. Affronterò questa nuova avventura con grande entusiasmo e determinazione. Forza Foggia!”

