Foggia, Carlo Musa in pole per la carica di direttore sportivo

Potrebbe essere Carlo Musa il nuovo direttore sportivo del Foggia. Il patron Nicola Canonico, dunque, sembra orientato a puntare sul giovane ex ds di Viterbese e Sestri Levante. Musa ha vinto la concorrenza di numerosi dirigenti esperti della Serie C. Una scommessa importante, in ogni caso, per il ds che, dal canto suo, ha fortemente voluto questo incarico.

