Foggia, Canonico risponde alla Building: “Proposta non coerente con i termini concordati”

Dopo la nota diffusa questa mattina dalla Building Company, la CN Football (attuale proprietaria del club rossonero) ha provato a fare chiarezza con un comunicato con la sua versione sulla vicenda cessione del club.

Secondo la stessa, la trattativa con la Building Company si è svolta nel rispetto del protocollo stabilito dal Tribunale, con costanti aggiornamenti verso l’Amministrazione giudiziaria. Tuttavia, la proposta vincolante inviata dalla potenziale acquirente il 24 giugno non avrebbe rispettato i termini e le condizioni fissati nelle fasi preliminari.

“La proposta pervenuta si discosta in modo significativo dalle intese pregresse e non può essere considerata un’accettazione dei presupposti condivisi”, si legge nel documento firmato dall’amministratore unico Emanuele Canonico. CN Football sottolinea come la coerenza patrimoniale e finanziaria sia un requisito imprescindibile, al pari del rispetto delle linee guida già discusse.

Non si chiudono però le porte alla trattativa. CN Football conferma la propria disponibilità a proseguire il dialogo, “purché serio, concreto e nel pieno rispetto dei patti stabiliti”. Un’apertura che però passa per due condizioni chiare: chiarezza economica e solidità progettuale.

Sul tavolo c’è il destino sportivo di una piazza che attende risposte. “Il futuro del club e della tifoseria merita serietà e trasparenza”, chiosa la nota, rinviando ogni ulteriore chiarimento a una conferenza stampa, che sarà convocata nei tempi e modi previsti dal patto di riservatezza con la controparte.

