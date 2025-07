Foggia, Canonico punta su Delio Rossi: contatti avviati, si attende un incontro

Il primo obiettivo del presidente Canonico per rilanciare il Foggia è riportare Delio Rossi sulla panchina rossonera. Dopo l’esperienza di due anni fa, chiusa con la finale playoff persa contro il Lecco, il tecnico lasciò il club per motivi personali. Ora, il numero uno rossonero sta cercando di convincerlo a tornare per guidare il nuovo progetto. Inizialmente, Rossi era stato considerato per il ruolo di direttore tecnico. Solo negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede l’ipotesi che possa diventare il nuovo allenatore. Le sensazioni sono positive, ma al momento ci sono stati solo contatti telefonici: l’incontro tra le parti è previsto per la fine della prossima settimana.

Nel frattempo, si muove qualcosa anche sul fronte direttore sportivo: in pole per il ruolo c’è Alessandro Pizzoli, ex dirigente di Palermo e Spal, profilo stimato per le sue competenze sia da ds che da responsabile scouting.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author