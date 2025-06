Foggia, Canonico delegherà la gestione: presto nuovo presidente e direttore sportivo

Avanti con Canonico, che delegherà la gestione. La proposta della Building, società con 7 milioni di euro di fatturato e poco più di 400mila euro di utili annui (dati aggiornati al 2023) è stata ritenuta non congrua dall’attuale proprietà, che resterà proprietaria ma passerà la gestione del club ad un nuovo presidente. A breve la nomina anche del nuovo direttore sportivo, che sarà un uomo di calcio con un curriculum importante e in categorie superiori e di un allenatore che avrà il compito di guidare una squadra composta per lo più da giovani. In rosa ci sono una decina di giocatori, dai più esperti Tascone, Orlando, Camigliano, Parodi e De Lucia, ai giovani Pazienza, Agnelli e Castaldi. Profili a cui verranno aggiunti giocatori giovani e funzionali ad un progetto improntato sulla sostenibilità. Qualche giorno e si conosceranno le intenzioni della proprietà, sempre affiancata dallo Stato nell’amministrazione giudiziaria. Foggia avrà presto un direttore sportivo e un nuovo allenatore.

