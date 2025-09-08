Serie C/C: cancellata la penalizzazione, il Foggia sale a 3 punti in classifica

Buone notizie per il Calcio Foggia 1920. La Corte Federale d’Appello ha ribaltato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, accogliendo il ricorso presentato dal club e dal presidente Michele Bitetto. I tre punti di penalizzazione inflitti per presunte irregolarità federali di aprile scorso sono stati annullati. La difesa, guidata dall’avvocato Edoardo Chiacchio e sostenuta anche dall’amministratore giudiziario Vincenzo Vito Chionna, ha evidenziato come le scadenze non rispettate fossero legate al clima di intimidazione poi sfociato in inchieste della DDA. La Corte ha riconosciuto le ragioni del club rossonero, che ora ritrova i tre punti in classifica.

CLASSIFICA

🟢 Catania 9

🔵 Casertana 6

🔵 Salernitana 6

🔵 Benevento 6

🔵 Cerignola 5

🔵 Picerno 5

🔵 Crotone 4

🔵 Giugliano 4

🔵 Potenza 4

🔵 Monopoli 4

⚪️ Casarano 4

⚪️ Atalanta U23 3

⚪️ Altamura 3

⚪️ Latina 3

⚪️ Foggia 3

🟠 Cosenza 2

🟠 Cavese 1

🟠 Sorrento 1

🟠 Siracusa 0

🔴 Trapani (-8) -1

* Salernitana e Atalanta U23 una gara in meno

