Condividi

Brutte notizie per il Foggia di mister Marchionni. Nel pomeriggio, in seguito agli esami strumentali, è stata riscontrata la rottura del tendine d'Achille per l'attaccante belga Jens Naessens, che con molta probabilità ha finito la stagione 2020/2021. Sono, infatti, previsti circa sette mesi di stop per l'ex Zulte Waregem.