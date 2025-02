Foggia, bufera in Provincia: PD e Con chiedono dimissioni di Nobiletti

FOGGIA – Scoppia la crisi politica all’interno della Provincia di Foggia. I consiglieri e i segretari provinciali del Partito Democratico e di Con prendono le distanze dal presidente Giuseppe Nobiletti, annunciando la loro uscita dalla maggioranza e chiedendone le dimissioni.

Alla base della rottura, l’assegnazione diretta di quasi 100 mila euro da parte dell’Ente provinciale – guidato dal sindaco di Vieste – all’assessora al turismo della stessa città, Graziamaria Starace, per un incarico retribuito di supporto al Rup per progetti provinciali.

Una decisione che i consiglieri giudicano “politicamente e istituzionalmente inopportuna” e che alimenterebbe sospetti sulla gestione delle risorse pubbliche. “Questa gestione autocratica dell’Ente non ci appartiene – dichiarano in una nota congiunta –. La trasparenza e la credibilità dell’azione amministrativa sono compromesse, così come l’imparzialità delle scelte”. I firmatari sottolineano anche come Starace sia considerata una possibile candidata alle prossime elezioni regionali, rendendo ancora più controversa l’assegnazione dell’incarico.

A firmare l’atto di affidamento è stato l’ingegnere Luciano Follieri, dirigente scelto da Nobiletti in base all’art. 110 del Tuel, una nomina che, secondo i consiglieri, aumenta le perplessità sulla vicenda. “Non ci sono più le condizioni per garantire un’azione amministrativa responsabile – continuano –. Nobiletti non è più il nostro presidente e non sarà il nostro candidato alle prossime elezioni provinciali”.

Di fronte alla crisi della maggioranza che lo ha eletto a Palazzo Dogana, i consiglieri provinciali Emilio di Pumpo, Leonardo Cavalieri, Giuseppe Mangiacotti, Anna Rita Palmieri del Partito Democratico, insieme al segretario provinciale Pierpaolo d’Arienzo, e i consiglieri provinciali di Con Pasquale Ciruolo, Antonio De Maso, Giosuè Del Vecchio, con il coordinatore provinciale Rosario Cusmai, chiedono un passo indietro di Nobiletti, affinché si ristabilisca un “corretto equilibrio istituzionale” nell’interesse della cittadinanza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts