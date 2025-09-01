1 Settembre 2025

Padre Gabriel Romanelli

Foggia-Bovino, raccolta fondi per la parrocchia di Gaza

Antonella D'Avola 1 Settembre 2025
“Cosa possiamo fare per Gaza?”. È la domanda che guida l’appello dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, che attraverso l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali ha diffuso un comunicato per sensibilizzare fedeli e cittadini sull’emergenza umanitaria in corso.

La Chiesa locale richiama l’attenzione sulla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, guidata da padre Gabriel Romanelli della Famiglia religiosa del Verbo Incarnato. La comunità parrocchiale, nonostante le difficoltà, continua a offrire accoglienza, cibo, cure e conforto non solo ai cristiani, ma a chiunque chieda aiuto.

L’Arcidiocesi, tramite il Centro Missionario Diocesano, ha deciso di avviare una raccolta fondi destinata a sostenere le necessità quotidiane della popolazione di Gaza. Le offerte raccolte entro la fine di settembre saranno inviate al Patriarcato Latino di Gerusalemme, diocesi di riferimento per quella comunità.

Chi desidera contribuire può effettuare un bonifico bancario all’IBAN IT22Q0860615700000000100200 (BCC Canosa Loconia, intestato all’Arcidiocesi Foggia-Bovino), indicando come causale “Aiuto alla Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza”. È richiesta inoltre l’invio della copia del bonifico all’indirizzo email missiofoggiabovino@gmail.com.

Un appello alla solidarietà che, sottolinea l’Arcidiocesi, vuole essere innanzitutto un segno concreto di vicinanza, accompagnato dalla forza della preghiera, perché “non manchi mai la luce della speranza”.

L’intervento di padre Gabriel Romanelli

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

