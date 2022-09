Foggia: Boscaglia tuona dopo Picerno, ‘Sono incazzato’

“Sono molto incazzato, soprattutto con me stesso”. Esordisce così Roberto Boscaglia, tecnico del Foggia, dopo il pesante ko di Picerno (3-0) che segue quello dello “Zaccheria” con il Latina all’esordio in campionato. “Sapevamo di affrontare una squadra affrontare una squadra forte, ma l’arbitro ha concesso molto al Picerno fischiando pochissimo. Questa, però, non vuole essere una scusante perché non abbiamo fatto bene. Sono molto incazzato non mi piace giocare alle belle statuine: sono incazzato con me stesso, con il mio staff e con la squadra: stiamo sbagliando tanto e devo capire perché. Dobbiamo restare sereni e lavorare, abbiamo tutto per tirarci fuori da questa situazione”. (Foto Calcio Foggia 1920)