“Nel secondo tempo ci è mancato il colpo del ko, ma il Potenza si è reso molto pericoloso in ripartenza. Anche se con un pizzico di rammarico, perché nel secondo tempo abbiamo dominato: ci è mancata la stoccata vincente, ma alla fine il risultato di parità è gusto. Per come si era messa la partita, va bene così. Nella ripresa abbiamo creato tanto, ma il Potenza poteva farci male in contropiede”. Sono le pare di Roberto Boscaglia, tecnico del Foggia, dopo il pari del “Viviani” di Potenza.