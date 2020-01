Condividi

E' di almeno due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poche ore fa sulla SS90. Un autobus delle Ferrovie del Gargano si sarebbe scontrato contro un'automobile che si immetteva da una strada laterale provocando un impatto che si è rivelato fatale per gli occupanti della vettura, mentre non dovrebbero esserci feriti gravi tra i passeggeri dell'autobus. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri per i rilievi.