Un tragico incidente stradale è avvenuto intorno alle 17 su via manfredonia alle porte di Foggia: un uomo alla guida di una bmw ha investito un uomo che entrava su una bici elettrica in un attività commerciale. Nulla da fare per il ciclista di circa sessanta anni, il conducente dell'auto si è subito fermato. Sul posto 118, polizia di stato e polizia locale (che procede).

Attilio Scarano