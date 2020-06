Condividi

È di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto all'alba di questa mattina (intorno alle 5) sulla sp 75 (ex ss 544) poco dopo borgo Tressanti. Un'auto si è schiantata contro un mezzo agricolo: l'uomo alla guida di quest'ultimo, di Cerignola, è deceduto, l'altro è ferito ma non in modo grave. Sul posto 118, vigili del fuoco e Carabinieri di Cerignola.