Foggia, autista di bus aggredito a calci

Scaraventato a terra e preso a calci per aver fatto rispettare le regole anti-covid: succede a Foggia, precisamente nel Terminal bus, ai danni di un autista delle Ferrovie del Gargano. Quest'ultimo, in procinto di fermarsi al suo posto, notava la presenza di un centinaio di persone che intendevano salire sul mezzo. Improvvisamente queste cominciavano a colpire il bus con pugni e calci con la pretesa di salire a bordo senza alcun limite. L'autista per comunicare che ciò è vietato (massimo 23 utenti e provvisti di mascherina) apriva la porta anteriore e qui scattava la vile aggressione: 7 giorni di prognosi.

"Siamo solo all'inizio di una stagione balneare che si preannuncia ancor più complicata di quelle già passate - scrive la faisa-cisal -. Alle istituzioni competenti chiediamo, fortemente, un impegno serio a tutela dei lavoratori e dell'utenza rispettosa che non possono essere lasciati indifesi e soli alla mercè di delinquenti seriali!".