Foggia, arriva l’attaccante Winkelmann dal Lecce

Nuovo innesto per il Foggia di Delio Rossi, il primo della sua gestione. Il club rossonero, si assicura quindi Till Winkelmann, ala sinistra classe 2005. Quest’ultima zona però non è l’unica che ricopre. L’esterno tedesco è in grado di giocare sia sulla fascia destra che da trequartista. E’ cresciuto nel settore giovanile di un club prestigioso come quello del Werder Brema, per poi vestire negli ultimi due anni la maglia del Lecce con cui ha messo a segno 7 reti e servito in 11 assist in 49 partite disputate.

