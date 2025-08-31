Foggia, arriva Fossati in prestito dal Genoa

Il Foggia ha chiuso l’accordo con il Genoa per il prestito di Daniel Fossati, 22 anni, attaccante, la scorsa stagione in forza al Gubbio in serie C. Il calciatore arriverà nelle prossime ore in città e sarà a disposizione di Delio Rossi.

