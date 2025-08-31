31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foggia, arriva Fossati in prestito dal Genoa

Fabrizio Caianiello 31 Agosto 2025
centered image

Il Foggia ha chiuso l’accordo con il Genoa per il prestito di Daniel Fossati, 22 anni, attaccante, la scorsa stagione in forza al Gubbio in serie C. Il calciatore arriverà nelle prossime ore in città e sarà a disposizione di Delio Rossi.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, poco più di 4600 abbonamenti sottoscritti

31 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Potenza, tutto fatto per Bruschi: oggi la firma

31 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Potenza-Cerignola 0-0, le pagelle: Alastra vero Capitano

31 Agosto 2025 Francesco Cutro

Le probabili formazioni di Bari-Monza: chance dal 1’ per Castrovilli?

31 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Eccellenza, UC Bisceglie ko nell’ultima amichevole pre-stagionale

31 Agosto 2025 Redazione

Eccellenza, Bisceglie: svelate le nuove maglie da gara firmate Mizuno

31 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Bari, poco più di 4600 abbonamenti sottoscritti

31 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, arriva Fossati in prestito dal Genoa

31 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Melfi: comune capofila nel progetto Fantastico Medioevo

31 Agosto 2025 Michael Logrippo

Gaza, Barletta risponde all’emergenza

31 Agosto 2025 Maria Fiorella