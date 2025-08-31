Foggia, arriva Fossati in prestito dal Genoa

Il Foggia ha chiuso l’accordo con il Genoa per il prestito di Daniel Fossati, 22 anni, attaccante, la scorsa stagione in forza al Gubbio in serie C. Il calciatore arriverà nelle prossime ore in città e sarà a disposizione di Delio Rossi. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Potenza, tutto fatto per Bruschi: oggi la firmaNext Bari, poco più di 4600 abbonamenti sottoscritti potrebbe interessarti anche Bari, poco più di 4600 abbonamenti sottoscritti 31 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Potenza, tutto fatto per Bruschi: oggi la firma 31 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Potenza-Cerignola 0-0, le pagelle: Alastra vero Capitano 31 Agosto 2025 Francesco Cutro Le probabili formazioni di Bari-Monza: chance dal 1’ per Castrovilli? 31 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Eccellenza, UC Bisceglie ko nell’ultima amichevole pre-stagionale 31 Agosto 2025 Redazione Eccellenza, Bisceglie: svelate le nuove maglie da gara firmate Mizuno 31 Agosto 2025 Redazione
potrebbe interessarti anche
Bari, poco più di 4600 abbonamenti sottoscritti
Potenza, tutto fatto per Bruschi: oggi la firma
Potenza-Cerignola 0-0, le pagelle: Alastra vero Capitano
Le probabili formazioni di Bari-Monza: chance dal 1’ per Castrovilli?
Eccellenza, UC Bisceglie ko nell’ultima amichevole pre-stagionale
Eccellenza, Bisceglie: svelate le nuove maglie da gara firmate Mizuno