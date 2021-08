Accordo raggiunto per Andrea De Grazia. Il Foggia si assicura le prestazioni dell’esterno del Pescara, capace di giocare sia a destra che a sinistra nell’attacco di Zeman. L’ala sinistra, classe 1996, nella scorsa stagione ha militato da gennaio in prestito all’Arezzo (Serie C – girone B, 11 presenze e un gol), prima invece aveva totalizzato quattro gettoni con il Pescara in Serie B.