Foggia, arriva Daniel Fossati in prestito dal Genoa

Nuovo rinforzo in attacco per il Foggia. La società rossonera ha annunciato l’arrivo di Daniel Fossati, giovane centravanti classe 2003 di proprietà del Genoa, che vestirà la maglia del club pugliese fino al 30 giugno 2026.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Daniel Fossati. L’attaccante vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026. Daniel Fossati, nato a Genova il 22 luglio 2003, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa che tuttora ne detiene il cartellino. Ha vestito le maglie di Carpi, Sestri Levante, Pontedera sino a quella del Gubbio che ha indossato la scorsa stagione. Il calciatore si aggregherà questo pomeriggio alla rosa in occasione della ripresa degli allenamenti. Benvenuto Daniel.”

