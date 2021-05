Foggia | Arresto sindaco, giovedì interrogatori di garanzia

Si svolgeranno giovedì 27 maggio gli interrogatori di garanzia dell’ex sindaco di Foggia Franco Landella e dei consiglieri comunali di maggioranza Dario Iacovangelo, Antonio Capotosto e dell’imprenditore Paolo Tonti, agli arresti domiciliari dal 21 maggio scorso. Nelle indagini della polizia è coinvolta anche la moglie dell’ex primo cittadino, la dipendente comunale Daniela Di Donna che è stata sospesa dai pubblici uffici per dieci mesi. Le accuse per tutti sono di corruzione fatta eccezione per Landella che deve rispondere anche di tentata concussione.