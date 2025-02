Foggia, arrestati quattro condannati per furti, droga ed evasione

La Polizia di Foggia ha arrestato quattro persone condannate in via definitiva per reati contro il patrimonio, evasione e stupefacenti, che nonostante la sentenza erano ancora in libertà.

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile-Gruppo Falchi, ha portato alla cattura di un 68enne, destinatario di una pena di 12 anni e 4 mesi per associazione a delinquere e numerosi furti. Arrestato anche un 25enne, condannato a 1 anno e 26 giorni per evasione in concorso.

A finire in carcere anche un 32enne, che dovrà scontare 1 anno e 4 mesi per reati legati a furti e droga, e un 46enne, condannato a 8 mesi per evasione. Tutti sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Foggia.

Il Questore di Foggia ha evidenziato l’importanza di queste operazioni per garantire la sicurezza pubblica e l’effettività delle condanne.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts