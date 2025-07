Foggia, arrestati due pregiudicati armati dopo inseguimento

Un intervento congiunto di Polizia di Stato e Carabinieri ha portato, all’alba del 15 luglio, all’arresto in flagranza di due uomini in una zona adiacente a Via Guido Dorso, a Foggia. I due, identificati come Leonardo Russo, 20 anni, ed Erjon Rameta, 37 anni, entrambi con precedenti penali per gravi reati, erano in sella a uno scooter e in possesso di un’arma da fuoco pronta all’uso.

Alla vista delle forze dell’ordine, i due hanno tentato la fuga: prima abbandonando il mezzo e l’arma, poi proseguendo la corsa a piedi. Sono stati infine raggiunti e bloccati all’interno di uno stabile nelle vicinanze. Entrambi risultano essere soggetti già noti alle autorità per il loro coinvolgimento in attentati dinamitardi avvenuti in passato nella zona.

Al momento, Russo e Rameta si trovano agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Antonella D'Avola