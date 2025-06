Foggia, appena otto i tesserati presenti alla ripresa degli allenamenti

Mattinata surreale allo Zaccheria, stadio all’interno del quale il Foggia si è ritrovato nelle scorse ore per la ripresa degli allenamenti: soltanto otto i tesserati della prima squadra presenti all’appuntamento dopo la convocazione del legale rappresentante del club rossonero Michele Bitetto, convocazione che evidentemente non ha sortito gli effetti sperati.

I portieri Perina, De Lucia e De Simone, i difensori Parodi e Felicioli, i centrocampisti Tascone e Pazienza e l’esterno offensivo Orlando: in pochi intimi tra i calciatori attualmente sotto contratto hanno dunque risposto presente, accompagnati dal vice dell’ex tecnico Zauri, dall’ex direttore sportivo Leone – sollevato dall’incarico insieme allo stesso Zauri poco prima della fine dello scorso campionato – e dall’allenatore della Primavera 3 Lorenzo Catalano che ha condotto la seduta di allenamento. Assenti, nonostante un legame contrattuale in essere fino al prossimo 30 giugno, i vari Camigliano, Salines, Gala, Danzi, Mazzocco ed Emmausso.

A far visita allo sparuto gruppo anche il presidente Nicola Canonico, il cui futuro in terra di Capitanata, dopo l’iscrizione al prossimo campionato di C, resta comunque tutto da decifrare. Grande infatti l’attesa in città per i possibili sviluppi societari di queste ore: il riferimento è alla trattativa con la Building Company, azienda lombarda attiva nel settore dell’energia solare e legata alla figura di Luca Nember, direttore sportivo dei Satanelli tra il 2017 e il 2019 che, se l’affare si chiudesse in modo positivo, tornerebbe al suo vecchio ruolo in una piazza che ben conosce.

