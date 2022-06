Foggia (FG) – L’inizio dell’anno educativo è previsto per il primo settembre 2022 e le famiglie non sanno a chi affidare i loro bambini più piccoli. È il grido di allarme lanciato dalla federazione italiana scuole materne e nidi della regione Puglia sulla questione della mancata pubblicazione da parte delle Regione dell’avviso rivolto alle famiglie pugliesi per l’accesso ai servizi educativi accreditati (0/3 anni), tramite l’utilizzo del voucher di conciliazione