Foggia: Ansia per Rebecca e Martina, scomparse da 2 giorni

Condividi su...

Linkedin email

Da due giorni non si hanno più notizie di Rebecca Stanchi e Martina De Leo, rispettivamente di 16 e 15 anni, due amiche di Foggia che dalla sera del 14 novembre non sono più rientrate a casa facendo perdere le proprie tracce. I cellulari risultano spenti dal giorno della scomparsa. Le due ragazze avrebbero preso un treno in direzione Bari scendendo a Cerignola (Foggia). Rebecca avrebbe confidato a un’amica di voler andare via e lasciare la città.

“Torna, ti sto aspettando”, il disperato appello lanciato da Maria, mamma di Rebecca, che ha fornito anche una descrizione fisica dettagliata della figlia: “È alta 170 cm, capelli castani, occhi azzurri, 16 anni e mezzo. Chiunque possa avere informazioni può contattare me o la polizia. È vestita con leggings neri e maglia verde oliva della kappa con bande arancioni sulla spalla e sul braccio, condividete”. Martina, invece, è alta 160 cm, capelli corti castano scuro, occhi scuri, aveva una giacca nera”