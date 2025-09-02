Foggia – Alla Mostra di Venezia “Il nome di Hope”, cortometraggio contro il caporalato

Alla 82/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia approda il tema del caporalato con la proiezione del cortometraggio animato ‘Il nome di Hope’ che, narra la vicenda di una giovane bracciante nigeriana morta a seguito di un incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone, nel foggiano, cinque anni fa.

Il corto sarà proiettato in anteprima in occasione del Premio collaterale della Fai-Cisl ‘Persona, lavoro, ambiente’ che sarà assegnato venerdì 5 settembre alla presenza del segretario generale Onofrio Rota e di Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl.

Il “Premio Persona Lavoro Ambiente” della Fai-Cisl, giunto alla VI edizione, assegna un riconoscimento alle opere cinematografiche incentrate sui temi del lavoro e della sostenibilità ambientale, oltre che economica e sociale.

‘Il nome di Hope’, per la regia di Giacomo Salvatelli, è stato realizzato da un collettivo di 20 giovani studenti di cinema, musica e animazione e prodotta da Fai-Cisl, Agrilavoro Edizioni e Fondazione Fai-Cisl Studi e Ricerche, allo scopo di raccontare al pubblico della Mostra il fenomeno del caporalato e incalzare istituzioni e imprese a portare avanti progetti concreti in favore dell’inclusione dei migranti, garantendo condizioni lavorative dignitose.

