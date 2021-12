FOGGIA – Al via gli interrogatori di garanzia per i sei indagati dell’operazione Icaro che ha travolto la sanità foggiana. Il dirigente del Policlinico Riuniti di Foggia Costantino Quartucci e il medico in pensione Antonio Apicella si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno risposto alle domande del GIP gli imprenditori Roberto e Roberta Pucillo, la dirigente della Asl di Foggia Rita Acquaviva e l’ex direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli.