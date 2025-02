Foggia, Aeroporto Gino Lisa: via libera al distaccamento dei VVF

Via libera del Ministero dell’Interno all’istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco nell’aeroporto Gino Lisa di Foggia

Foggia, 25 febbraio 2025 – Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco -, ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il Decreto Interministeriale, in via di pubblicazione, che inserisce l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia tra gli scali nei quali il servizio antincendio aeroportuale verrà assicurato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ordinariamente in 6^ categoria.

In attesa della predisposizione del servizio da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e della disponibilità della sede operativa da destinare al Distaccamento, il servizio verrà erogato da Aeroporti di Puglia secondo le consuete modalità.

Con l’emanazione del Decreto e dell’ammissione dell’aeroporto di Foggia tra quelli nei quali il servizio antincedio viene assicurato da Vigili del Fuoco dello Stato, si compie un altro passo di un percorso virtuoso che ha visto Regione Puglia, ENAC e Aeroporti di Puglia costantemente impegnati su un obiettivo strategico. Si tratta di un passaggio fondamentale che, al pari degli importanti interventi infrastrutturali realizzati e in corso sull’aeroporto, con particolare riferimento all’edificio destinato a ospitare il Distaccamento dei Vigili del Fuoco, permetteranno di proseguire nell’azione di rilancio dello scalo che ha già portato, come testimoniato dagli eccellenti dati di traffico, a importanti risultati per la rete aeroportuale regionale e per la comunità foggiana.

