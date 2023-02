Foggia: Addio Coppa, in finale ci fa la Juventus Next Gen

Si chiude in semifinale l’avventura di Coppa Italia del Foggia, sconfitta ai calci di rigore dalla Juventus Next Gen nella sfida giocata ad Alessandria. I rossoneri, che si presentavano all’appuntamento forti del 2-1 dell’andata, erano addirittura passati un vantaggio con Costa al 7’, prima di essere raggiunti e superati da una doppietta si Huijsen. Si va ai supplementari, dove non arrivano gol, così si passa i rigori che sorridono alla Juventus che nella finalissima affronterà il Vicenza, vittorioso sull’Entella con un poker.

Juventus Next Gen-Foggia 6-4 dcr (2-1) regolamentarmente

Juventus Next Gen (3-5-2): Crespi, Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri (107′ Savona), Besaggio (91′ Sersanti), Barrenechea (117′ Palumbo), Iocolano, Turicchia; Sekulov (88′ Compagnon), Pecorino (87′ Da Graca). Panchina: Raina, Daffara, Stramaccioni, Nzouango, Cudrig, Mulazzi, Bonetti, Lipari, Ntenda, Cerri. Allenatore: Brambilla.

Foggia (3-5-2): Thiam; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann (68′ Bjarkason), Schenetti (68′ Di Noia), Costa; Peralta (58′ Iacoponi), Ogunseye. Panchina: Raccichini, Nobile, Kontek, Markic, Rutjens, Odjer, Battimelli, Capogna.. All. Gallo.

Arbitro: Monaldi di Macerata. Assistenti: Cravotta di Città di Castello e Giuggioli di Grosseto. IV FIFF. Calzavara di Varese)

Ammoniti: 6′ Huijsen (J), 20′ Petermann (FG), 50′ Thiam (FG), 60′ Leo (FG), 86′ Garattoni (FG), 113′ Da Graca (J)

