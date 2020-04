Foggia | Accoltellato un giovane per gelosia

Condividi

A Foggia nelle scorse ore si e' sfiorata la tragedia, sembrerebbe per gelosia. La polizia è intervenuta in via Postiglione dopo la segnalazione di una lite in strada: a dare l'allarme una persona che ha sorpreso i due litiganti in un cortile condominiale. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno visto un uomo, T.P., 28 anni, che era stato accoltellato a una coscia e sanguinava. L'uomo ha dichiarato che poco prima una persona gli aveva citofonato e gli aveva intimato di scendere. Poco dopo era stato aggredito, prima verbalmente e poi con un coltello a serramanico. Il giovane ha dichiarato di non conoscere l'aggressore, un uomo sui 40 anni che l'aveva accoltellato per gelosia. L'uomo, A.L., è stato fermato nella tarda mattinata e denunciato per lesioni aggravate.