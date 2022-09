Foggia – Un giovane militare di 23 anni è stato accoltellato la scorsa notte in pieno centro a Foggia, tra piazza Cesare Battisti e piazza del Purgatorio. Alle origini dell’aggressione probabilmente un litigio o un tentativo di rapina. La vittima è stata ricoverata al Policlinico Riuniti di Foggia, le sua condizioni non sarebbero gravi.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri che hanno avviato le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere presenti e interrogando gli abitanti della zona. In corso, in queste ore, ulteriori accertamenti tecnici della scientifica.