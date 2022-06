Foggia (FG) – La felicità a scuola non è un elemento accessorio ma rappresenta l’unica via per imparare e questo le insegnanti e i bambini dell’Istituto da Feltre Zingarelli di Foggia lo sanno bene per questo all’interno del progetto “ScuolaRama”è stato deciso di dedicare tutto l’anno scolastico 2021 2022 alla ricerca della felicità in un percorso che ha coinvolto grandi esperti.