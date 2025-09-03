A San Severo torna ‘Puglia Tipica’

Si accendono i riflettori su San Severo che ospiterà, il 6 e 7 settembre, la manifestazione “Puglia Tipica”, evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche, all’artigianato e alle tradizioni locali. Promossa da UNPLI Puglia, l’associazione che riunisce le Pro Loco regionali, l’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale del territorio, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva ad alta intensità tra stand, laboratori e spettacoli.

La location scelta è lo spazio tra la Palazzina Liberty e la Villa comunale, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto e della cultura. Non solo gusto e tradizione ma anche tanta musica ad animare le vie di San Severo.

L’apertura ufficiale è prevista per sabato 6 settembre alle 10:30 con il convegno “Un viaggio autentico nel cuore delle tradizioni pugliesi”, che vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e il Direttore del Dipartimento Turismo, Aldo Patruno.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sugli stand espositivi, dove i visitatori potranno scoprire e degustare i prodotti tipici regionali. La serata si arricchirà con la musica ed il concerto dei Cantori di Carpino, autentici custodi della tradizione popolare, seguito da un vivace DJ set.

La seconda e ultima giornata della manifestazione, domenica 7 settembre, sarà un mix tra formazione e folklore con un importante momento formativo dedicato ai volontari del Servizio Civile Universale UNPLI Puglia provenienti dalle province di Bari, Foggia e BAT, che ha lo scopo di valorizzare il ruolo cruciale dei giovani nella promozione e crescita del territorio. Nel pomeriggio, la festa continua con le degustazioni e gli spettacoli folkloristici.

Anche nella giornata di domenica sarà la musica a chiudere la kermesse, protagonisti dell’ultimo momento musicale sarà il concerto del gruppo Armonie Daune, previsto per le ore 21, che porterà sul palco le sonorità e le storie della terra dauna, chiudendo in grande stile questa edizione di Puglia Tipica.

