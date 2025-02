Foggia, a Catania sfida crocevia: le probabili scelte di Zauri

Il momento di stagione è di quelli decisivi, la trasferta di Catania rappresenta per il Foggia probabilmente l’ultima opportunità, a dieci giornate dalla fine della regular season, per provare a coltivare il sogno playoff: al Massimino domenica servirà necessariamente la migliore versione possibile della compagine rossonera, reduce dalla rocambolesca sconfitta interna contro il Potenza, ennesimo passaggio a vuoto di un campionato fino a qui decisamente avaro di soddisfazioni.

I satanelli arrivano in terra etnea con 35 punti all’attivo, cinque in meno rispetto ai rossoazzurri decimi, in attesa di comprendere se la classifica verrà rivoluzionata o meno dalle possibili esclusione di Taranto e Turris. L’obiettivo è quello di andare a caccia del più classico dei colpacci esterni, sfruttando la tradizione favorevole a quelle latitudini. Impresa non semplice, però, anche e soprattutto in considerazione delle tante assenze con le quali è costretto a confrontarsi mister Zauri.

Domenica dovrebbe mancare l’acciaccato Camigliano, fuori causa al pari degli squalificati Parodi, Felicioli ed Emmausso. Sarà dunque anche e soprattutto emergenza difensiva: al centro dovrebbero agire Dutu e Salines, mentre sulle corsie laterali potrebbe toccare a Silvestro e a Vezzoni, adattato qualche metro più indietro, con Da Riva ad affiancare Danzi e Gala in mediana. Capitolo terzetto offensivo: al centro sarà ballottaggio tra Sarr e Santaniello, con il primo che pare favorito, sugli esterni invece saranno Zunno, Orlando e Brugognone a giocarsi due maglie dal primo minuto.

