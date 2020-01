Foggia, 72enne urina in un centro commerciale

Condividi

Si è giustificato, davanti agli agenti della Volante, affermando di essere stato sopraffatto da un incontenibile ed improvviso stimolo di urinare. Si tratta di un cittadino italiano di 72 anni che ieri, attorno alle 14, in un centro commerciale di viale degli Aviatori ha cominciato a urinare tra i reparti non curandosi della presenza di altri avventori. Nel sopralluogo i poliziotti hanno appurato che la struttura commerciale è dotata di bagni dedicati per gli avventori, peraltro ubicati poco distanti dal posto ove l’uomo ha urinato.

Per l’uomo è scattata una denunzia per atti osceni, atteso che ha compiuto il gesto all’interno di un luogo ove vi era il concreto pericolo che potessero assistervi dei minori.