Flotilla, Tajani: “Indagini tunisine, Italia non può agire”

Roma – È un ritorno amaro tra i bachi del Parlamento. La flotilla salpata da Barcellona con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato che nella notte una delle sue imbarcazioni è stata colpita da un drone.

Indagini sono in corso ricorda il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ma l’Italia non puo fare molto visto che il fatto è accaduto in acque tunisine e non ci sono italiani coinvolti. È ora di dire basta dicono le opposizioni convinte piu che mai che, Governo e Unione Europea debbano garantire la sicurezza della missione. Opposizioni che si sono ritrovate in piazza Aanti Apostoli accanto all’ordine dei giornalisti di Roma e del Lazio scesi in piazza per ricordare colleghi e colleghe uccisi dall’inizio del conflitto israelo-palestinese. Con loro anche il mondo dello spettacolo

