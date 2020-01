Floriano saluta Bari: “All’inizio avevo paura della mia scelta. Grazie a tutti per l’affetto”

Condividi



Una lettera affidata al suo profilo Instagram per ringraziare e salutare i tifosi del Bari. Così Roberto Floriano ha annunciato la rescissione del suo contratto, prima del passaggio al Palermo:

“Grazie... perché quando ho scelto di venire a Bari avevo paura. Paura di aver sbagliato scelta, perché non sapevo a cosa sarei andato incontro, invece dico grazie a Bari che mi ha accolto e fatto sentire una persona speciale in ogni singolo momento da quando L'ho scelta . Ci ho messo un sacco di tempo per scegliere la foto esatta per rappresentare il mio periodo trascorso qui e ho scelto questa foto che era il giorno in cui volevamo festeggiare tutti insieme una bellissima esperienza. Ho conosciuto persone che mi resteranno nel cuore per sempre.. amici fuori dal campo che mi hanno aiutato ad ambientarmi subito in questa nuova città... compagni con cui ho condiviso problemi personali oltre quelli calcistici, aiutandoci, con le quali, vado fiero, di aver condiviso queste esperienze ... ringrazio di cuore tutti ... vorrei fare mille nomi ma dimenticherei sicuramente qualcuno quindi ringrazio tifosi, società, staff, compagni, segretari, dottori, fisioterapisti, magazzinieri ecc ...resterete nel mio cuore e della mia famiglia !GRAZIE❤ amala ".