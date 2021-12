FOGGIA – Un Flash mob per dire che l’amore non fa male. 100 studenti degli Istituti Giannone-Masi, Einaudi e Pacinotti di Foggia hanno partecipato all’evento di chiusura del progetto “L’amore non fa male”, finanziato dal MIUR per il Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza domestica.