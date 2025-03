Flai Cgil Puglia: “La crisi idrica minaccia l’agricoltura”

La Puglia è alle prese con una delle stagioni più difficili sul fronte della siccità, una situazione che mette a rischio l’intero comparto agricolo regionale. A lanciare l’allarme è Antonio Ligorio, segretario generale della Flai Cgil Puglia, che evidenzia come la carenza idrica stia già avendo ripercussioni sulla produzione e sulla sostenibilità delle coltivazioni.

“I lavoratori del Consorzio di Bonifica sono impegnati quotidianamente per gestire l’emergenza – spiega Ligorio – ma servono interventi strutturali e non più soluzioni temporanee”. Secondo il sindacato, la crisi idrica non può essere affrontata con misure occasionali, ma richiede investimenti concreti nelle infrastrutture, un uso più efficiente dell’acqua e pratiche agricole innovative per ridurre il consumo delle risorse.

“Solo con una strategia di lungo termine – conclude Ligorio – potremo garantire un futuro all’agricoltura pugliese e alle comunità che da essa dipendono”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author