Fitto in Ue, il momento del passaggio di consegne

Bari – La legge su Acquedotto pugliese, il patto sui fondi e la successione: per Raffaele Fitto è il momento delle dimissioni da ministro nelle mani del Capo dello Stato, come riferito nel Consiglio dei ministri di qualche ora fa. Intanto, gli azzurri del capoluogo già ne chiedono una visita istituzionale in città.

