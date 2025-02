Fits Cisl Brindisi, Vincenzo Cavallo eletto segretario: “Priorità Igiene urbana”

BRINDISI – Vincenzo Cavallo è stato eletto all’unanimità segretario generale della Fit Cisl Brindisi. I suoi vice saranno Angelo Zamillo e Pancrazio Nuzzo. Le nomine sono state ratificate nel XIII congresso della FIt Cisl Brindisi, dal titolo “Guidiamo il cambiamento”, tenutosi nelle scorse ore presso l’istituto alberghiero.

Cavallo, con una nota, ha voluto dettare l’agenda delle priorità.

“La nuova Segreteria della FIT CISL, tra gli impegni prioritari/emergenziali messi all’ordine del giorno, evidenzia quelli del settore Igiene Urbana. Sollecitare la nuova gara d’appalto nei Comuni dell’ARO BR 1, in quanto troppo tempo è passato dalla scadenza naturale. Ad oggi ci troviamo con servizi programmati tanti anni fa, che non rispondono più alle esigenze attuali della cittadinanza”.

E ancora, spiega il segretario, “gli operatori ecologici sono costretti a lavorare con mezzi vetusti logorati dal tempo. Solo grazie al contributo quotidiano della cittadinanza, dei lavoratori ad oggi la raccolta differenziata ha raggiunto risultati più che soddisfacenti”.

Fit Cisl, “Tari troppo esosa”

Inoltre, la segreteria solleciterà “Ager Puglia alla costruzione dei tre impianti già autorizzati: compostaggio, biostabilizzazione e valorizzazione della raccolta differenziata, per i quali il Comune di Brindisi ha dato la sua disponibilità, oltre alla bonifica della discarica di Autigno. Obiettivo far cessare il pellegrinaggio dei rifiuti presso impianti privati, in quanto tra i costi di conferimento e trasporto, mortificano i sacrifici della popolazione che è costretta a pagare una Tari troppo esosa”.

Il direttivo di presidio Fit Cisl è composto da Giuseppina Guerra, Mario Bassi, Giuseppe Sacchi, Stefano Cavalcante, Domenico Boccadamo, Daniele Fortunato, Paolo Leporale e Antonio Marchionna.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author