BARI – Ha lesioni multiple su varie parti del corpo a causa dei numerosi proiettili di pistola che lo hanno colpito in diverse aree corporee, ha lesioni contusive diffuse, probabilmente provocati da colpi inferti con oggetti contundenti e dalla caduta, oltre ad alcune fratture: è quanto avrebbe accertato l’autopsia compiuta sul fisioterapista 63enne , Mauro Di Giacomo, ucciso la sera del 18 dicembre scorso, nel piazzale antistante lo stabile in cui abitava, in via Tauro.

L’esame autoptico è stato eseguito dal medico legale dell Università degli Studi di Bari, professor Francesco Introna.

Da quanto si apprende, Di Giacomo, avrebbe avuto prima una violenta discussione con il suo killer. Potrebbe essere stato quindi prima aggredito fisicamente e poi, nel tentativo di fuggire , sarebbe stato colpito a morte con diversi colpi di pistola

