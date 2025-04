Fisichella torna a Fasano: sarà apripista della 66a Coppa Selva

Fasano si prepara ad accogliere la 66a edizione della storica Coppa, in programma dal 16 al 18 maggio. Inserita nel calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), la manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti motoristici più attesi del Sud Italia.

A fare da apripista, ancora una volta, sarà Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, ormai presenza fissa dell’evento: «Per me è sempre un piacere tornare a Fasano. Quest’anno sarà la mia quarta partecipazione come apripista e non vedo l’ora di salutare il pubblico lungo il tracciato», ha dichiarato.

Il fascino di una corsa lunga 79 anni

La Coppa Selva di Fasano affonda le sue radici nel 1946 e, con i suoi 79 anni di storia, rappresenta una delle gare più longeve e amate dagli appassionati italiani. Dal 1988 è organizzata dalla scuderia Egnathia Corse, guidata con passione e determinazione da Laura De Mola. La gara si disputerà domenica 18 maggio su due manche, lungo un percorso di 5,6 chilometri che dalla SS 172 sale fino alla Selva di Fasano. Le prove ufficiali, invece, si svolgeranno sabato 17 maggio sullo stesso tracciato.

Grandi nomi in gara e sulla scena

Oltre a Fisichella, sono attesi volti noti del motorsport, come Cesare Fiorio – storico direttore sportivo della Lancia e della Ferrari – e l’ingegnere Pino D’Agostino, progettista dei motori Ferrari che hanno segnato l’epopea vincente di Michael Schumacher. Sul fronte agonistico, si prevede una serrata battaglia tra i protagonisti del CIVM, con il campione in carica Simone Faggioli pronto a difendere il titolo.

Il Trofeo VIP festeggia 20 anni

A rendere ancora più spettacolare l’evento sarà il Trofeo VIP, che celebra la sua 20ª edizione. La gara nella gara coinvolge personalità dello spettacolo e della politica, che si sfideranno al volante di Volkswagen Lupo identiche, messe a disposizione da Epta Motorsport. Un’iniziativa che, anno dopo anno, ha saputo conquistare il pubblico con un mix di adrenalina e ironia. Nell’edizione 2024, l’obiettivo sarà battere i tempi dei fratelli Lorenzo e Leonardo Tano, figli dell’attore Rocco Siffredi, che lo scorso anno hanno conquistato i primi due gradini del podio, davanti al consigliere regionale pugliese Fabiano Amati.

Motori, spettacolo e territorio

La Coppa Selva di Fasano non è solo una gara, ma un evento che coinvolge l’intera comunità e che promuove il territorio. Migliaia gli appassionati attesi, provenienti da tutta Italia, per vivere tre giorni all’insegna della velocità, della competizione e della passione per i motori. Un appuntamento che conferma Fasano come capitale pugliese dell’automobilismo in salita.

