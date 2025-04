FISE Puglia premia l’eccellenza dell’equitazione regionale a Ostuni

Il 30 aprile, il Gala del Cavaliere celebra oltre 200 atleti nella suggestiva Masseria Santa Lucia

Torna l’appuntamento con il Gala del Cavaliere, la grande festa dell’equitazione pugliese che si terrà il 30 aprile alle ore 19:00 nella suggestiva Masseria Santa Lucia di Ostuni. Un evento che rappresenta la crescita straordinaria di FISE Puglia e dell’intero movimento equestre regionale.

Oltre 200 atleti saranno premiati per i risultati ottenuti nei Campionati Regionali FISE 2024 nelle discipline di Salto Ostacoli, Dressage, Endurance, Reining, Pony Games e Attacchi. Più di 40 circoli ippici parteciperanno alla cerimonia, a testimonianza di una comunità sportiva in continua espansione.

Nato come una semplice cerimonia di premiazione, il Gala del Cavaliere si è trasformato negli anni in un evento simbolo per la grande famiglia della FISE, che oggi vanta atleti protagonisti anche sui palcoscenici nazionali e internazionali. L’equitazione è ormai un comparto significativo dello sport pugliese, contribuendo attivamente al PIL sportivo della regione.

Alla serata parteciperanno figure di primo piano: Marco Di Paola, Presidente Nazionale della FISE, Francesco Vergine, Presidente di FISE Puglia e campione europeo Ambassador, e Angelo Giliberto, Presidente del CONI Puglia.

A condurre l’evento sarà Carlo Rotunno, noto speaker di manifestazioni come Piazza di Siena, Fieracavalli Verona e Toscana Tour.

Il Gala del Cavaliere non abbraccerà solo la Puglia: la serata vedrà anche la partecipazione della Basilicata, regione che si appresta a costruire il proprio percorso autonomo con la nascita del comitato regionale FISE.

Un momento di celebrazione, crescita e condivisione per un movimento che guarda con entusiasmo al futuro.

