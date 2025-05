Fisco, evasione: in Puglia e Basilicata scarsa partecipazione dei Comuni

Lo evidenzia l’analisi della CGIA di Mestre, che ha fotografato un quadro nazionale sconfortante

Solo due Comuni in Puglia e nessuno in Basilicata hanno trasmesso nel 2023 all’Agenzia delle Entrate le cosiddette segnalazioni qualificate per contrastare l’evasione fiscale erariale.

Lo evidenzia l’analisi della CGIA di Mestre, che ha fotografato un quadro nazionale sconfortante: su 7.900 Comuni italiani, appena 296, pari al 3,7%, hanno attivato questo strumento, previsto dalla normativa, che consente alle amministrazioni comunali di incassare il 50% delle somme recuperate dal fisco grazie alle loro segnalazioni su Irpef, Ires, Iva e imposte di registro e catastali.

A livello nazionale, nel 2023 sono stati recuperati complessivamente 6 milioni di euro. Di questi, soltanto 203.619 euro, ovvero il 3,4%, provengono dalle 40 amministrazioni comunali del Mezzogiorno che hanno partecipato alla collaborazione con il fisco. A queste amministrazioni sono stati restituiti 101.810 euro. La Puglia ha visto la partecipazione di soli 2 Comuni su 257, mentre la Basilicata, su 136 amministrazioni, non ha fatto registrare alcuna adesione.

La disparità emerge ancora più chiaramente se si considera la diffusione dell’evasione fiscale sul territorio. Secondo la CGIA, a fronte di un’evasione nazionale stimata in quasi 93 miliardi di euro l’anno, in Puglia il fenomeno raggiunge il 17,5%, mentre in Basilicata il dato, seppur inferiore, si inserisce in un contesto meridionale ad alta incidenza di irregolarità. La media nazionale è ferma all’11,4%.

Tra i Comuni che hanno recuperato più risorse dalla collaborazione con il Fisco spiccano realtà del Nord Italia: in testa c’è Milano, con quasi 398 mila euro incassati grazie alle segnalazioni fiscali, seguita da Genova con oltre 381 mila euro, Prato con circa 185 mila e Lodi con 157 mila euro. Completano la top ten città dell’hinterland milanese come Cernusco sul Naviglio (75.880 euro) e Segrate (67.443 euro).

Ben diversa la situazione al Sud, i risultati sono estremamente modesti: Bari ha recuperato appena 1.776 euro, Palermo 1.373 euro, Napoli 773 euro e Agrigento solo 267 euro. Addirittura, in città come Catania, Caserta, Foggia e Trapani, non è stato recuperato nemmeno un euro.

A preoccupare, soprattutto in Puglia e Basilicata, è anche il fenomeno dell’abusivismo edilizio, che continua a mantenersi su livelli molto elevati. Nel 2022, la Basilicata ha fatto registrare un picco massimo del 54,1%, valore identico a quello della Calabria, mentre la Puglia si è attestata al 34,8%, ben al di sopra della media nazionale del 15,1%.

Non meno grave la questione del lavoro irregolare. Secondo l’Istat, i lavoratori “in nero” sono circa 2,5 milioni in Italia. Il Mezzogiorno, dove rientrano Puglia e Basilicata, ne concentra 932.200, pari al 37,5% del totale nazionale. In Puglia, la quota di lavoratori irregolari è pari al 12,6%, mentre in Basilicata, seppur più contenuta, rimane comunque significativa in rapporto alla popolazione attiva.

La CGIA solleva dunque un interrogativo: “Com’è possibile che a fronte di questi dati così allarmanti sull’evasione fiscale, sull’abusivismo edilizio e sul lavoro irregolare, non sia praticamente arrivata alcuna segnalazione qualificata da parte dei Comuni?”.

La risposta, secondo l’associazione veneta, va ricercata nella cronica carenza di personale qualificato all’interno di molte amministrazioni comunali del Mezzogiorno. In mancanza di risorse adeguate, i Comuni tendono a concentrarsi esclusivamente sul recupero dei tributi locali come Imu, Tari e Tosap, trascurando la possibilità di collaborare attivamente con l’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’evasione sui tributi erariali.

