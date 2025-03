Fisascat Cisl, a Taranto il congresso su innovazione e lavoro nel terziario

“Promuovere e Partecipare tra Territorio e Terziario” è il tema del IV Congresso della Fisascat Cisl Taranto Brindisi, in programma venerdì 7 marzo, a partire dalle 8:30, presso l’Hotel Histò. L’evento sarà un’occasione per riflettere sulle sfide del settore terziario e sulle opportunità offerte dall’innovazione e dalla tecnologia ai lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi.

“Questi settori sono strategici per lo sviluppo del nostro territorio e per il futuro del lavoro. È fondamentale accompagnare i cambiamenti in atto con politiche che valorizzino il capitale umano, garantendo strumenti di crescita e formazione continua”, afferma Luigi Spinzi, segretario generale uscente, che aprirà i lavori davanti a 100 delegati.

Spinzi sottolinea come l’evoluzione tecnologica possa rappresentare un’opportunità per migliorare la qualità del lavoro e la competitività delle imprese locali, a patto che venga governata con consapevolezza. “Investire nella digitalizzazione e nell’intelligenza artificiale è essenziale affinché diventino alleate del lavoro e non strumenti di precarizzazione”, spiega, evidenziando l’importanza di formazione, aggiornamento delle competenze e contrattazione innovativa.

Nel settore del turismo, l’obiettivo della Fisascat è la destagionalizzazione, puntando su nuovi segmenti come turismo congressuale, enogastronomico e culturale, capaci di offrire impieghi qualificati e stabili.

A chiudere il congresso sarà Vincenzo Dell’Orefice, segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl Nazionale, prima dell’elezione del nuovo gruppo dirigente.

