LECCE- La sala Commissioni di Palazzo dei Celestini a Lecce, sede della Provincia, è stata oggi la cornice dell’incontro del Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Lecce, che ha sottoscritto due “Protocolli d’Intesa per la realizzazione delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.

Il primo è stato siglato con la Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, il secondo con la Commissione Provinciale Pari Opportunità.

Sono intervenuti il Presidente del CUG Carmelo Calamia, la consigliera di Parità della Provincia di Lecce Filomena D’Antini, la presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità Teresa Chianella. Presenti Laura Fracella, Diana Doci e Cosimo Stifani, quali membri del CUG della Provincia di Lecce e la componente della CPO provinciale Lucia Orlando.

Attraverso i Protocolli di intesa si intende “promuovere misure tese al raggiungimento del benessere lavorativo e personale dei dipendenti ed alla valorizzazione delle differenze di genere, quali strumenti per contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza dell’attività amministrativa e della qualità dei servizi resi all’utenza”.

Ha detto, infatti, il presidente del CUG Carmelo Calamia: “I Protocolli mirano a creare delle sinergie per favorire l’educazione al rispetto contro ogni forma di discriminazione. Sarà istituito un gruppo di lavoro misto con il compito di vagliare, validare e monitorare i singoli progetti che verranno messi in atto”.

Gli interventi congiunti riguarderanno, in particolare: la ricerca del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Lecce, l’informazione dei componenti del CUG e del personale sulle norme di tutela contro ogni discriminazione e possibili comportamenti discriminatori diretti ed indiretti negli ambienti di lavoro; l’analisi e la pianificazione delle esigenze dei dipendenti degli enti, in particolare delle donne, per lo sviluppo di interventi di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro; l’analisi e la pianificazione di azioni di prevenzione di ogni forma di mobbing; l’elaborazione di strumenti informatici, come portali condivisi, per ottimizzare la comunicazione con le altre pubbliche amministrazioni sui temi del protocollo, condividendo le esperienze realizzate.

Soddisfatta la consigliera di Parità della Provincia di Lecce Filomena D’Antini: “Con la Sottoscrizione del Protocollo d’intesa finalizzato all’ottimizzazione della produttività del lavoro dei dipendenti, l’Ufficio della consigliera di Parità darà supporto ad ogni iniziativa finalizzata a garantire un ambiente di lavoro fondato sui principi di pari opportunità e si impegna a contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori”.

“Ritengo”, continua la consigliera, “che, mai come in questo momento, il CUG ha un ruolo strategico nell’attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, il Piano per la ripresa economica del nostro Paese, poiché le pari opportunità sono un obiettivo trasversale diretto all’aumento dell’occupazione femminile e i CUG possono dare i loro contributi insieme a tutti gli organismi di Parità degli enti pubblici per individuare le migliori strategie”.

“La sottoscrizione di questo protocollo per noi rappresenta una tappa fondamentale di partecipazione e condivisione di un impegno, quale è quello della parità di genere, che ci ha visto sin da subito interagire insieme alla rete delle CPO di tutto il Salento, con il personale della Provincia su importanti progetti e iniziative. Continueremo da oggi con rinnovato impegno e vigore consapevoli di collaborare con un Ente sensibile e attento a queste tematiche”, ha dichiarato la presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità Teresa Chianella.