Fiorentina-Lecce 1-0: la decide Gosens, i giallorossi non pungono

Seconda sconfitta consecutiva per il Lecce che dopo il ko, tra mille polemiche, di settimana scorsa contro l’Udinese, non riesce a portare a casa punti nemmeno da Firenze. Al Franchi, decide la rete realizzata da Gosens dopo 8 minuti di partita. Ai giallorossi il rimpianto di aver fatto troppo poco nel primo tempo e di non essere stato incisivo nella ripresa. Quei punti salvezza che servivano per muovere la classifica non arrivano per la seconda settimana consecutiva.

Cronaca primo tempo

Pronti-via e la Fiorentina passa subito in vantaggio. All’8’ cross di Dodo che pennella un bellissimo pallone sulla testa di Gosens che infila l’incolpevole De Gea. Al Franchi il ghiaccio si rompe praticamente subito ma di emozioni non ne arrivano granchè. Perché la Fiorentina tiene più al controllo che a provare il vero affondo per cercare il raddoppio. E il Lecce, non riesce a trovare la reazione. Anche se i giallorossi, nel finale di primo tempo hanno un’ottima occasione e vanno davvero vicino al pareggio. Fa tutto Karlsson che vince un rimpallo e in piena area ci prova: De Gea dice di no e si rifugia in corner.

Cronaca secondo tempo

Lecce più intraprendente nella ripresa anche se non riesce a creare granchè. Per questo, Giampaolo al 18’ prova a sbaragliare le carte in tavola con un triplo cambia: il risultato, però, non cambia. La Fiorentina, in piena gestione del match al 27’ si trova il pallone del possibile raddoppio. Ingenuità di Pierret che colpisce di mano in piena area, regalando il rigore alla Fiorentina. Ma dagli undici metri, Beltran apre troppo il piatto e stampa la sfera sul palo.

La fase di stallo prosegue ma nel finale arrivano le migliori emozioni del match. E nel giro di un minuto. Prima la Fiorentina sfiora il raddoppio. Al 41’ è ancora Beltran che dagli sviluppi di punizione stampa la sfera sulla traversa, colpendo il secondo palo di giornata. Poi, sul veloce capovolgimento di fronte, il neo-entrano Veiga getta alle ortiche il pallone del pareggio calciando malissimo tutto solo davanti a De Gea. Nel finale, però, è la Fiorentina a divorarsi il raddoppio. Il neo-entrato Gudmundsson approfitta di un pasticcio della difesa giallorossa e a tu per tu con Falcone calcia sopra la traversa.

Il tabellino

Fiorentina-Lecce 1-0

Reti: al 8′ pt Gosens (F).

Fiorentina (3-4-3): De Gea, Pongracic (dal 35′ st Comuzzo), Mari, Ranieri, Dodo (dal 42′ st Moreno), Cataldi (dal 24′ st Fagioli), Mandragora, Gosens, Zaniolo (dal 42′ st Gudmundsson), Beltran, Ndour. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Caprini, Harder, Parisi, Rubino. Allenatore: Palladino.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert (dal 40′ st Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo (dal 18′ st Sala), Pierret, Coulibaly, Berisha (dal 18′ st Helgason), Morente, Krstovic, Karlsson (dal 18′ st Rebic). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Rafia, N’Dri, Ramadani, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Giallatini e Colarossi. Quarto Ufficiale: Santoro. Var e A-Var: Di Paolo e Aureliano.

Note: Serata piovosa su Firenze. Terreno di gioco in buonissime condizioni. Ammoniti: Beltran, Zaniolo, Mandragora (F) e Berisha, Gallo (L). Angoli: 5-3. Recupero: 2′ pt e 5′ st.

51′ – Finisce qui! Decide la rete di Gosens dopo 8 minuti: Lecce costretto al secondo ko consecutivo.

50′ – Gudmundsson si divora il vantaggio! Pasticcio della difesa giallorossa: palla per il numero 10 che tutto solo davanti a Falcone calcia malissimo, mandando alto sopra la traversa.

49′ – Marinelli indica che ci sarà un minuto in più di recupero.

48′ – Lecce che prova il tutto per tutto in questo finale. I giallorossi con alcune mischie in area cercano la zampata giusta: la Fiorentina si difende bene.

46′ – Ottima chance per il neo-entrano Gudmudsson: Falcone devia. Ma è tutto fermo: bandierina alta, era fuorigioco.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

42′ – Doppia sostituzione Fiorentina: escono Dodo e Zaniolo, entrano Moreno e Gudmundsson.

42′ – Giallo per Mandragora per la Fiorentina! E anche questa è un’ammonizione pesante: il centrocampista era diffidato e anche lui salterà il Napoli.

41′ – Lecce ad un passo dal pareggio! Incredibile al Franchi: succede tutto nel giro di pochi secondi. Veloce ripartenza dei giallorossi con il neo-entrato Veiga che si invola in area e davanti a De Gea calcia davvero male: palla che termina alta.

41′ – Clamorosa occasione per la Fiorentina! Dagli sviluppi della punizione è Beltran che ci prova a botta sicura: piattone che si stampa sulla traversa, colpendo il secondo legno di giornata.

40′ – Sostituzione Lecce: esce Guilbert, entra Veiga.

35′ – Sostituzione Fiorentina: esce Pongracic, entra Comuzzo.

30′ – Finora il triplo cambio operato da Giampaolo non ha sortito gli effetti sperati. Lecce che non riesce a pungere.

29′ – Dodo! Gran bella conclusione del numero 2: palla che termina al lato senza impensierire Falcone.

27′ – Ma Beltran sbaglia dal dischetto! La Fiorentina cestina il pallone del raddoppio! Dagli undici metri, il numero 9 apre troppo la conclusione: palla che termina sul palo con Falcone che aveva scelto l’angolo opposto. Si salva il Lecce.

26′ – Rigore per la Fiorentina! Dagli sviluppi del calcio d’angolo: Gosens attacco lo spazio ma intervento scomposto di Pierret che colpisce la sfera con la mano. Marinelli non ha dubbi ed indica il dischetto.

24′ – Sostituzione Fiorentina: esce Cataldi, entra Fagioli.

23′ – Eccolo lo squillo! Cross di Guilbert per Krastovic che ci prova: palla che termina alta.

22′ – Canovaccio del match che non accenna a cambiare: Fiorentina in pieno controllo, Lecce che non riesce a pungere.

19′ – Giampaolo sembra essere tornato al 4-3-1-2 con Rebic-Krstovic tandem offensivo. Una mossa per provare a trovare maggiore proiezione offensiva.

18′ – Triplo cambio nel Lecce: escono Gallo, Berisha e Kerlsson, entrano Sala, Helgason e Rebic.

16′ – Lecce che comunque sembra essere un p’ più intraprendente in questa ripresa. Nel mentre, Giampaolo studia le prime mosse dalla panchina.

15′ – Ammonito Zaniolo nella Fiorentina! Ed è un giallo pesante per l’ex Roma e Atalanta: era diffidato e salterà il Napoli nel prossimo turno.

13′ – Squillo Lecce! Punizione calciata da Karlsson dalla trequarti: la difesa viola riesce a deviare.

9′ – Anche in queste prime battute di ripresa i ritmi restano bassi.

5′ – Ammonito Gallo nei giallorossi.

3′ – Ci prova Jean! Approfitta di un pallone in area ma non riesce a piazzarlo al meglio: presa facile per De Gea.

1′ – Beltran! Squillo Fiorentina! Cross di Dodo per il numero 9 che non riesce ad incornarla al meglio: nessun problema per Falcone.

0′ – Riprende il match al Franchi: è cominciata la ripresa. Si riparte dalle stesse formazioni del primo tempo.

47′ – Finisce qui il primo tempo: è 1-0 per la Fiorentina grazie alla rete realizzata da Gosens dopo 8 minuti.

46′ – Ammonito Berisha: primo giallo anche in casa giallorossa.

45′ – Ci saranno 2 minuti di recupero.

43′ – Grandissima occasione per il Lecce! Fa tutto Karlsson che vince un rimpallo e in piena area ci prova: ottima respinta di De Gea che si rifugia in corner.

42′ – Grande chance per la Fiorentina ma è tutto fermo per il fallo di Ndour in piena area. Tutto da cancellare.

40′ – Mancano 5 minuti alla fine di un primo tempo che oltre all’1-0 realizzato da Gosens dopo 8 minuti non ha detto granchè.

35′ – Zaniolo recupera palla e si invola: serve Beltran che si perde tra le maglie del Lecce. Ottimo recupero della difesa giallorossa che spazza via il pericolo.

33′ – In verità sono stati due consecutivi: non sfruttati al meglio dalla squadra di Palladino.

32′ – Secondo corner per la Fiorentina in questo match.

31′ – Ritmi sempre bassi al Franchi. La Fiorentina si affida più alla gestione che al provare l’affondo, anche perchè il Lecce non si è quasi masi fatto vedere dalle parti di De Gea.

30′ – Rischioso retropassaggio di Ndour per De Gea: Kristovic in agguato, ma il portiere viola riesce a spazzare.

26′ – Pierret prova il lancio lungo: uscita sicura di De Gea che anticipa Krstovic.

22′ – Siamo a metà primo tempo. Match che non ha offerto grandi emozioni: finora la rete di Gonsens è stato l’unico squillo della partita. Ma alla Fiorentina sta bene anche così. Il Lecce, invece, deve cambiare marcia.

21′ – Break del Lecce: i salentini cercano l’affondo ma non riescono a colpire. Buon pallone al centro di Berisha ma nella terra di nessuno.

19′ – Altro cross al centro di Dodo: pallone insidioso ma la retroguardia giallorossa riesce a deviare il pericolo.

17′ – Krstovic! Si vede il Lecce! Palla recuperata dall’attaccante che si invola in area: il suo diagonale è troppo debole e non crea problemi a De Gea.

16′ – Ammonito Beltran! Primo giallo del match.

13′ – Fiorentina che fa girare palla, cercando di trovare lo spunto giusto per cercare il raddoppio. Lecce che non è ancora riuscito a trovare la reazione.

10′ – Giallorossi chiamati subito ad inseguire. Piano-partita da rivedere per Giampaolo con i suoi chiamati a rincorrere dopo appena 8 minuti.

8′ – Fiorentina in vantaggio! Gosens sblocca il match del Franchi! Bellissimo cross di Dodo che pennella un perfetto pallone per Gosens che trova la perfetta incornata che non lascia scampa a Falcone.

6′ – Tutto ok per Kristovic: l’attaccante giallorosso torna in campo per riprendere il match.

5′ – Krstovic a terra per un colpo subito. Entrano in campo i sanitari giallorossi per le assistenze del caso.

4′ – Diversi falli fischiati dal signor Marinelli che hanno rallentato le prime fasi del gioco.

1′ – Fiorentina subito propositiva: primo corner del match per i toscani.

0′ – Partiti! E’ cominciata Fiorentina-Lecce.

Le formazioni ufficiali

Qui Lecce – Tutto confermato in casa giallorossa: Giampaolo si affida al consueto 4-3-3 con Karlsson che sostituisce l’infortunato Pierotti a completare il tridente e Pierret in mezzo al campo.

Qui Fiorentina – Alla fine, Palladino opta per una sorta di 3-4-3 con due novità. In difesa, c’è Marì a completare il pacchetto con Pongracic e Ranieri. In avanti, invece, Ndour e Zaniolo affiancheranno Beltran. In mezzo al campo, la coppa Mandragora-Cataldi, con Fagioli inizialmente in panchina.

Così in campo

Fiorentina (3-4-3): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens, Zaniolo, Beltran, Ndour. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gudmundsson, Comuzzo, Moreno, Fagioli, Caprini, Harder, Parisi, Rubino. Allenatore: Palladino.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Pierret, Coulibaly, Berisha, Morente, Krstovic, Karlsson. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, N’Dri, Helgason, Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Artemio Franchi di Firenze e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Lecce, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, che seguiremo minuto per minuto.

