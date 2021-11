BRINDISI- Ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram con la bimba tra le braccia: Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono diventati genitori per la terza volta.

Flaminia è venuta alla luce nel pomeriggio di ieri, 19 novembre alle 16.40, e la coppia di tennisti più famosa di sempre, Fabio Fognini e Flavia Pennetta, l’hanno annunciato ai loro follower e al mondo intero postando alcune storie su Instagram.

Il primo scatto di Fabio Fognini con la piccola Flaminia ha commosso il mondo social, accompagnato dalla frase “Benvenuta al mondo Principessa”. Hanno poi annunciato che mamma e figlia “stanno super bene”.

La coppia ha annunciato lo scorso luglio di essere in attesa per la terza volta. La campionessa ha, infatti, pubblicato uno scatto in cui ha mostrato il pancione circondata dai suoi bambini e accarezzata dal suo compagno. E, oggi, dopo la nascita di Federico nel 2017, di Farah nel 2019 la coppia Fognini- Pennetta ha accolto la terzogenita Flaminia, completando una staffetta quasi perfetta.