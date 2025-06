Finto cavallo di ritorno ai danni un anziano: sì ad abbreviato per due francavillesi

FRANCAVILLA FONTANA – Accusati di aver truffato un anziano con la tecnica di un finto cavallo di ritorno, i due francavillesi già arrestati a gennaio dai carabinieri saranno giudicati con rito abbreviato. Lo ha deciso il GIP Barbara Nestore. L’udienza sarà celebrata il 21 ottobre davanti al gup del tribunale di Brindisi Vittorio Testi. Alla sbarra un 53enne e um 54enne della Città degli Imperiali. I due imputati sono rispettivamente difesi dagli avvocati Domenico Attanasi e Luca Mangia. Il via libera al rito alternativo porta in dote, in caso di condanna, uno sconto pari a un terzo della pena.

Finto cavallo di ritorno: abbreviato per due francavillesi

I fatti contestati risalgono a novembre dello scorso anno. Vittima un 80enne francavillese che, dopo aver subito il furto del suo “pandino”, era finito nel tranello ordito da tre uomini. Due di loro saranno giudicati in abbreviato. Il terzo non è mai stato identificato.

Come detto, ai due viene contestato il fatto di aver estorto danaro al poveretto con la promessa di riconsegnare il mezzo trafugato, in realtà mai ritrovato. Una volta ottenuta la cifra richiesta, il gruppetto non solo non avrebbe mai fornito spiegazioni, ma sarebbe andato oltre minacciando l’80enne. La vittima, capita infine la malaparata, aveva poi denunciato tutto ai carabinieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author